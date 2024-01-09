9 января в Свердловской области ожидаются следующие события

9 января, вторник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы ведомств в период зимних каникул в Свердловской области. Об обеспечении безопасности и правопорядка в общественных местах, зафиксированных правонарушениях, ситуации на дорогах области, оказании медицинской помощи и уровне травматизма в период новогодних праздников расскажут заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев, заместитель начальника штаба Управления Росгвардии по Свердловской области полковник полиции Олег Бодак, заместитель главного врача по организационно-методической и экспертной работе МБУ «Станция скорой помощи имени В.Ф. Капиноса» Евгений Рузанов и руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Галина Кравченко.

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