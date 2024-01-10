10 января в Свердловской области ожидаются следующие события

10 января, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а) глава города Алексей Орлов отправится на объезд, посвященный уборке улиц от снега. Градоначальник в сопровождении заместителя главы Екатеринбурга Алексея Бубнова, специалистов комитета благоустройства и журналистов побывает в нескольких районах города и проверит качество работы коммунальных служб.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области. О подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области, количестве участников и влиянии олимпиадного движения на качество образования расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш и ректор УрГПУ Светлана Минюрова. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области пройдет с 10 января по 29 февраля 2024 года по 24 предметам.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция нового генерального директора Свердловской музкомедии Яна Смоленцева. Нового руководителя театра представит министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Ян Смоленцев расскажет о задачах на текущий сезон и планах развития театра на ближайшие годы. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 15:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга председателя комитета благоустройства администрации города Тамары Благодатковой, посвященного голосованию горожан за общественные пространства, которые необходимо благоустроить в первоочередном порядке. Спикер расскажет о сроках проведения голосования, объектах, которые будут представлены на нем, и о том, как жители Екатеринбурга смогут принять участие в выборе территории для благоустройства.

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