11 января в Свердловской области ожидаются следующие события

11 января, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Немайской прогулки» в Свердловской области. Об особенностях и нововведениях «Немайской прогулки», маршрутах, работе контрольных пунктов, ожидаемом количестве участников и работе волонтеров расскажут глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, организатор «Немайской прогулки» Юлия Протасова, куратор команды волонтеров Татьяна Заякина и участник Любовь Голубкова. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте». «Немайская прогулка» пройдет 14 января в селе Кадниково Сысертского района. Запланированы один лыжный и два пеших маршрута.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития особо охраняемых природных территорий на Урале. О работе по охране природы и сохранению заповедников и национальных парков в Свердловской области, использовании новой техники для патрулировании территорий, а также о планах на 2024 год расскажут заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, директор парка «Оленьи ручьи» Николай Калинкин, директор Висимского заповедника Михаил Федоров и директор национального парка «Припышминские боры» Александр Калинкин. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

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