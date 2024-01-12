12 января в Свердловской области ожидаются следующие события

12 января, пятница

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную оценке психоэмоционального состояния уральцев. Медики проанализировали, в каком психоэмоциональном состоянии жители Свердловской области вступили в 2024 год: много ли отравлений алкоголем зафиксировано токсикологами в новогодние каникулы? Как улучшить психическое здоровье в новом году? На эти и другие вопросы ответят: Олег Сердюк, главный внештатный психиатр министерства здравоохранения Свердловской области, главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы; Михаил Перцель, главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения Свердловской области, заместитель главного врача Свердловской областной клинической психиатрической больницы, руководитель областной клиники неврозов «Сосновый бор»; Ирина Гордеева, главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Свердловской области, заведующая областным детским консультативным отделением филиала «Детство» Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса»

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