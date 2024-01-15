15 января в Свердловской области ожидаются следующие события

15 января, понедельник

В 10:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится судебное заседание по уголовному делу председателя Союза десантников по УрФО Евгения Тетерина (посредничество в передаче взятки).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам новогодних каникул в туристической отрасли Свердловской области. О популярных направлениях отдыха в новогодние праздники в Свердловской области, количестве гостей, посетивших регион во время зимних каникул, открытии новых туристских объектов, а также об основных тенденциях развития отрасли в регионе расскажет директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 14:00 в Центральном окружном военном суде (Екатеринбург, ул. Бажова, 85) состоится предварительное слушание по уголовному екатеринбуржца Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма.

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