16 января в Свердловской области ожидаются следующие события

16 января, вторник

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 16:00 состоится открытие выставочного проекта, подготовленного к 90-летию региона Свердловским областным краеведческим музеем им. О.Е.Клера (ул. Малышева, 46, вход со стороны ул. Добролюбова). Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Всего будет представлено около 100 экспонатов. Посетители смогут увидеть личные вещи режиссера Ярополка Лапшина, тренера по волейболу Николая Карполя и другие артефакты, представляющие историю Свердловской области.

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