17 января в Свердловской области ожидаются следующие события

17 января, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды и работе волонтеров в период крещенских купаний в Свердловской области. О количестве волонтеров, обеспечивающих безопасность во время крещенских купаний, порядке оказания первой помощи, правилах подготовки к купанию в проруби, а также о погоде до конца зимы расскажут заместитель руководителя Свердловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Даниил Шестаков, президент Федерации зимнего плавания Свердловской области Василий Ястребов и ведущий синоптик отдела метеорологических прогнозов Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталья Ванько.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную подготовке Свердловской области к празднику Крещения Господня. Православный праздник Крещения Господня в Свердловской области: как его встретят верующие? Каково значение и духовный смысл праздника? Где будут оборудованы купели? Какие меры безопасности стоит соблюдать в дни Крещения? На эти и другие вопросы ответят: отец Даниил Рябинин, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии; Алексей Кривоногов, врач-пульмонолог «Новой больницы»; Сергей Кабаков, начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Свердловской области. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:10 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. Участники заседания обсудят работу дворовых кортов и спортивных площадок в зимний период.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Корпорации развития Среднего Урала в 2023 году. О реализации проекта научно-производственной экосистемы «Космос», работе по сохранению компетенций народного художественного промысла на Сысертском фарфоровом заводе, новых резидентах индустриального парка «Богословский», а также о планах корпорации на 2024 год расскажут генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра, директор завода «Фарфор Сысерти» Наталья Жердева, директор управляющей компании индустриального парка «Богословский» Антон Захарчук и коммерческий директор группы компаний «Интеграция» Андрей Миронов.

В 14:00 в Уральском государственном театре эстрады (ул. 8 Марта, 15) состоится торжественное собрание, посвященное 90-летию со дня образования Свердловской области. Планируется, что в мероприятии примут участие губернатор региона Евгений Куйвашев и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. На торжественном собрании пройдет церемония присвоения общественного статуса Свердловской области «Достояние Среднего Урала».

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