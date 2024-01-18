18 января в Свердловской области ожидаются следующие события

18 января, четверг

В 10:00 состоится пресс-тур по зимнему учету диких животных в лесах. Маршрут патрулирования стартует в поселке Верхняя Сысерть, ул. Ленина, 77. Специалисты на практике продемонстрируют, как по следам на снегу можно определить численность более 20 видов животных, обитающих в лесах региона.

В 10:50 в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе Екатеринбурга (ул. Репина, 6), по окончании божественной литургии, которую возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, состоится Великое освящение воды. Сбор журналистов в входа в Иоанно-Предтеченский собор в 10:20.

В 12:00 в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится заседание расширенного пленума совета Свердловской областной общественной организации ветеранов. Ожидается участие и.о. директора Департамента внутренней политики Свердловской области Натальи Гурченок. Ее выступление будет посвящено празднованию 90-летия региона в 2024 году.

В 13:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию управляющего отделением Социального фонда России по Свердловской области Елены Альшиц. В 2024 году увеличится размер социальных выплат для жителей Свердловской области: как изменится сумма пособий, материнского капитала, пенсий? Насколько эффективен стал переход на единое социальное пособие? Каков объем мер поддержки был оказан жителям региона в прошлом году? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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