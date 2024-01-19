19 января в Свердловской области ожидаются следующие события

19 января, пятница

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная посвященная реализации программы комплексного развития территорий в Екатеринбурге в 2024 году. О ходе реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге, работе с застройщиками и контроле со стороны администрации города, планах по развитию проекта в 2024 году и новых территориях расскажет начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Руслан Габдрахманов. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 14:00 в здании администрации Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, к. 340) состоится круглый стол, посвященный технологиям уборки города. Заместитель главы города Алексей Бубнов, представители комитета благоустройства и руководители ДЭУ расскажут журналистам, как и в какие сроки, согласно действующим нормативным документам, должен убираться город в зимний период, каковы технологии применения противогололедных материалов, какая техника используется в ходе работ и каким образом осуществляется отработка обращений горожан, связанных с уборкой.

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