22 января в Свердловской области ожидаются следующие события

22 января, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования 145-летия со дня рождения писателя Павла Бажова в Свердловской области. О премьере фильма «Как Дема Баклушкин Бажова прочел» в Екатеринбурге, работе над оперой, основанной на сказе «Синюшкин колодец», а также о других культурных событиях региона в честь 145-летия со дня рождения уральского писателя расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, директор благотворительного фонда «Бажов» Сергей Полыганов и директор студии «Мастер» Александр Лекер. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в очном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Екатеринбургского зоопарка в 2023 году и планам на 2024 год. О новых экспозициях, реконструкции вольеров, благоустройстве территории, статистике посещаемости, а также о научной деятельности и перспективах развития расскажут директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и заместитель директора Екатеринбургского зоопарка по формированию коллекции Павел Грачев. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 13:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) начнется пресс-ланч, посвященный развитию малого и среднего предпринимательства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Спикеры встречи обсудят состояние малого и среднего бизнеса в Свердловской области, обозначат итоги работы по поддержке предпринимателей за прошедший год и представят траекторию развития системы господдержки МСП на 2024 год. Спикеры мероприятия: заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин; министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков; директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В 13:00 начнется пресс тур в фотографический музей «Дом Метенкова» (ул. Карла Либкнехта, 36, 2 этаж). В конце января музей закрывается на ремонт. Начальник городского управления культуры Илья Марков и директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев расскажут, какие работы будут проведены в музее, как долго продлится ремонт, куда переезжает экспозиция и как будет работать музей на временной площадке, а также поделятся планами работы учреждения культуры на обновленной площадке.

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