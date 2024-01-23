23 января в Свердловской области ожидаются следующие события

23 января, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание.

В 11:05 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание депутатской группы «Поддержка новых территорий комплексного

развития в городе Екатеринбурге».

В 11:00 в Свердловском областном суде (ул. Московская, 120) состоится закрытое заседание по делу Анастасии Петровой, обвиняемой в убийстве троих детей.

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвящённая проведению викторины «Опорный край», приуроченной к 90-летию Свердловской области. О сроках и этапах проведения викторины, а также о том, как принять в ней участие и стать обладателем ценного подарка расскажет председатель попечительского совета Свердловского областного благотворительного фонда Яков Силин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам и планам работы ГИБДД по Свердловской области. Об итогах работы ведомства за прошлый год, статистике аварийности, сумме штрафов, основных причинах ДТП, а также о задачах на 2024 год расскажет начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Алексей Спиридонов.

В 13:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника городского управления культуры Ильи Маркова, посвященного итогам новогодних праздников. Он расскажет, сколько горожан посетили ледовый городок на площади 1905 года и побывали за новогодние каникулы в ЦПКиО, какие представления в городских театрах пользовались самой большой популярностью, а также поделится планами по подготовке новогодних торжеств в следующем году.

В 14:00 в Заречном первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков даст старт работе новой линии по производству труб большого диаметра из полиэтилена (Промзона БЗСК, дом 2А/2).

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