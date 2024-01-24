24 января в Свердловской области ожидаются следующие события

24 января, среда

В 10:00 первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов вручат ключи от спецтехники руководству Уральской авиабазы, закупленной для тушения пожаров в лесах региона. Мероприятие пройдет в Сысертском отделении Уральской авиабазы. В 10:30 состоится пресс-подход Алексея Шмыкова и Дениса Мамонтова.

В 12:00 в Полевском (ул. Декабристов, 24) состоится открытие Центра амбулаторного диализа. Участие в мероприятии примут первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Сергей Турков, заместитель главы городского округа Полевской Ирина Кузнецова, главный врач Полевской ЦГБ Сергей Алферов.

В 15:30 в рамках проекта «Детская больница без боли» благотворительный фонд «Синара» передаст областной детской клинической больнице (Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32) детские электромобили. Машинки на пульте управления со световыми и звуковыми эффектами предназначены для доставки пациентов в операционные и перевязочные.

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