25 января в Свердловской области ожидаются следующие события

25 января, четверг

В 09:20 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения. Участники заседания проведут обследование улично-дорожной сети ул. Санаторной (от ул. Зенитчиков до ул. Ляпустина) и ул. Белореченской (от переулка Встречный до ул. Шаумяна).

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя главы города Екатерины Сибирцевой и главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александра Харитонова. Брифинг посвящен комплексной работе по профилактике различного рода зависимостей, а также пропаганде здорового образа жизни. Спикеры расскажут о работе координационного совета по профилактике ВИЧ, СПИД и различных зависимостей в Екатеринбурге, реализации профилактических программ и проектов, а также дадут оценку результатам этой работы. Кроме того, они расскажут об условиях, созданных в нашем городе для людей, стремящихся к здоровому образу жизни.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня российского студенчества в Свердловской области и организации региональной программы Всероссийского фестиваля молодежи. О программе и традициях празднования, отборе участников и волонтеров на Всероссийский фестиваль молодежи, а также о международном сотрудничестве в рамках фестиваля расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, проректор УрФУ по воспитательной работе Дмитрий Лоевский и студент УрФУ, кандидат в волонтеры Всемирного фестиваля молодежи Анастасия Бондарева.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную прогнозам на весенне-летний туристический сезон и старту акции раннего бронирования. Игроки туротрасли готовятся к весенне-летнему туристическому сезону: как изменится ценовая политика туроператоров, отельеров? Каковы объемы раннего бронирования? Какие направления для путешествий выбирают туристы? На эти и другие вопросы ответят: Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии; Михаил Мальцев, президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии; Ольга Коршун, член правления Уральской ассоциации туризма, директор туроператора «Европорт». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в колонном зале Дома Севастьянова губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручит премии профессорам, доцентам и преподавателям свердловских вузов в рамках Дня российского студенчества. Дипломы лауреатов премии губернатора Свердловской области педагогическим работникам высших учебных заведений получат 13 представителей профессорско-преподавательского состава.

В 12:00 начнется пресс-тур на площадку некоммерческой организации «Сейчастье» (г. Берёзовский, Шиловская, 21), занимающейся социальной адаптацией детей и взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья c привлечением средств из Фонда президентских грантов. В программе – знакомство с работой творческих мастерских, посещение профориентационного занятия.

В 15:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) пройдут первые обсуждения предложений по наполнению молодежной капсулы времени. Закладка капсулы пройдет в рамках региональной программы для иностранных студентов Всемирного фестиваля молодежи. Участие в мероприятии примет заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева. В первой части мероприятия его участники в группах будут формулировать предложения, в 15:30 состоится их защита.

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