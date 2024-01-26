26 января в Свердловской области ожидаются следующие события

26 января, пятница

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента экономики администрации города Алексея Прядеина, посвященного итогам реализации национальных проектов в Екатеринбурге в 2023 году. Он расскажет что построено, благоустроено и отремонтировано в городе в минувшем году благодаря национальным проектам, а также поделится информацией об общих объемах финансирования этих работ.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Уральского таможенного управления за 2023 год. О товарной структуре экспорта и импорта в УрФО, пресеченных таможенниками попытках контрабанды, перечислениях в федеральный бюджет и результатах правоохранительной деятельности расскажет начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования 90-летия Свердловской области. О мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге и регионе, гастролях и планах учреждений культуры на 2024 год расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера Александр Емельянов, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева и заведующий отделом развития Ирбитского государственного музея изобразительных искусств Петр Свяжин.

В 12:00 в Екатеринбургском еврейском общинном центре «Синагога» (ул. Куйбышева, 38а) пройдет торжественно-траурная церемония, посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста и 79-й годовщине освобождения Освенцима. Планируется, что в мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 16:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручит награды победителям и призерам конкурса новогоднего оформления «Новогодний Екатеринбург – 2024». Всего на рассмотрение конкурсной комиссией было принято 315 заявок в 20 номинациях.

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