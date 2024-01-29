29 января в Свердловской области ожидаются следующие события

29 января, понедельник

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная участию команды Сергея Карякина в международной гонке в Абу-Даби и чемпионате России по ралли-рейдам. О подготовке к соревнованиям, итогах марафона в Абу-Даби, ожиданиях от зимней гонки в рамках чемпионата России по ралли-рейдам расскажут пилоты «Гоночной команды Сергея Карякина» – мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и автогонщик Алексей Шмотьев.

В 14:00 Свердловском областном суде огласят приговор Геннадию Казакову, который обвиняется в убийстве медбрата из хулиганских побуждений.

В 14:30 в Центральном окружном военном суде (Екатеринбург, ул. Бажова, 85) состоится слушание по уголовному делу екатеринбуржца Ярослава Ширшикова, обвиняемого в оправдании терроризма.

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