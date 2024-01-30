30 января в Свердловской области ожидаются следующие события

30 января, вторник

В 09:30 в Ленинском районном суде Екатеринбурга (ул. Щорса, 68) состоится заседание по уголовному делу предпринимателя Малика Гайсина.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию руководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Федора Кравцова. Невыплата заработной платы, незаконное увольнение, лишение премий: с какими жалобами обращались свердловчане в инспекцию по труду в 2023 году? Какие нарушения допускают работодатели? Что изменится в трудовом законодательстве 2024 году? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу ситуации в предпринимательской сфере Свердловской области по итогам 2023 года. Об оценке предпринимательского и инвестиционного климата в области по итогам 2023 года, проблемах и вызовах, которые стоят перед промышленностью и бизнесом, итогах работы деловых объединений и новых законодательных инициативах расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх, президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич, председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту подачи заявлений на проведение отдыха детей в дни весенних и летних каникул. О сроках и правилах подачи заявлений, предоставлении льгот, а также о подготовке к оздоровительной кампании в регионе расскажут первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева и начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко. Подать заявление на получение путевки в детский лагерь можно будет с 5 февраля.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения в городе.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание городской общественной палаты. Участники заседания подведут итоги работы палаты за год и вручат благодарственные письма.

В 14:00 в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга (ул. Кирова, 2) состоится заседание по уголовному делу председателя Союза десантников Урала Евгения Тетерина.

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