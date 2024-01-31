31 января в Свердловской области ожидаются следующие события

31 января, среда

В 09:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов посетит летний парк «Уралмаш» (вход с ул. Кировградской), где ознакомится с концепцией его благоустройства, запланированного на этот год. Руководство парка покажет, как уже преобразилось общественное пространство.

В 09:15 в Ленинском районном суде состоится рассмотрение иска заместителя Генерального прокурора РФ к предпринимателю Малику Гайсину.

В 10:00 в гимназии № 120 (ул. Степана Разина, 71) состоится круглый стол, посвященный освещению вопросов развития образования в Екатеринбурге. Заместитель главы города Екатерина Сибирцева и начальник департамента образования Константин Шевченко, а также руководители школ и детских садов уральской столицы расскажут о системе дошкольного и среднего образования в Екатеринбурге, организации учебного и госпитального процесса, питания, новых образовательных программах и технологиях, а также дадут оценку освещению в средствах массовой информации тем, связанных с вопросами образования.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам VIII Уральской проектной смены в «Сириусе». О разработках уральских школьников, дальнейшем развитии проектов и сотрудничестве с предприятиями расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Уральской проектной смены Надежда Терлыга, наставник Уральской проектной смены Александр Горбатов и участник команды Александр Болдырев.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике подростковой жестокости в Свердловской области. О причинах проявления агрессии у детей и подростков, мерах профилактики, правонарушениях, связанных с подростковой жестокостью и травлей в регионе, а также о рекомендациях для взрослых и педагогов расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, заместитель начальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина, заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Зеленов, клинический психолог, заведующая консультационно-оздоровительным отделом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 13:00 под медиаэкраном на улице Вайнера, 9, состоится флешмоб, который ознаменует старт масштабного сбора предложений по формированию молодежной капсулы времени на официальном сайте 300-летия Екатеринбурга. Каждый житель города сможет оставить свои предложения по наполнению капсулы. Более 300 представителей образовательных учреждений, различных волонтерских и общественных организаций растянут полотно с изображением российского триколора и надписью «Гордость. Уверенность. Вера в будущее». В завершение флешмоба состоится патриотический массовый танец «Моя страна». С приветственной речью выступит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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