1 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 февраля, четверг

В 10:00 в ТЮЗе (ул. Карла Либкнехта, 48) начнется торжественное мероприятие, на котором будет дан старт Году семьи в Свердловской области. Ожидается участие первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова. В числе приглашенных – семьи, отмеченные региональными знаками отличия «Совет да любовь», «Материнская доблесть», орденом «Родительская слава», медалью «За любовь и верность», участники региональных и федеральных конкурсов «Семья года», семьи участников СВО. Семьям, прожившим в браке более пятидесяти лет, будет вручен региональный знак отличия «Совет да любовь». Многодетных мам наградят знаком отличия «Материнская доблесть».

В 10:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Борису Ельцину в Екатеринбурге (ул. Бориса Ельцина, 3). Планируется, что участие в мероприятии примут полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная модернизации почтовой сети в сельских территориях Свердловской области. О модернизации сети за 2023 год и планах на 2024-й, логистике в труднодоступных районах и новых сервисных возможностях сельских отделений «Почты России» расскажут директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Виктор Валов и руководитель отдела социальных выплат Управления федеральной почтовой связи Свердловской области Ирина Назарова.

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