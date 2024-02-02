2 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 февраля, пятница

В 12:00 на Широкореченском мемориале (ул. Московский тракт, 2) состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов, посвященная 81-й годовщине победы в Сталинградской битве. Мероприятие организовано Свердловской областной общественной организацией ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров при поддержке свердловского отделения организации «Офицеры России».

В 15:00 в Екатеринбургском зоопарке (павильон «Южный», научно-просветительский отдел) пройдет День ежа. Зверек даст прогноз погоды на весну.

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