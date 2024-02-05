5 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

5 февраля, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к фестивалю светового искусства «Не темно» в Екатеринбурге. Куратор фестиваля Евгения Никитина, директор городского дворца творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» Артем Гагауз и художник, технический директор фестиваля Игорь Маратканов объявят даты фестиваля, тематику и место проведения, а также расскажут о сотрудничестве с художниками и о привлечении молодежи к программированию через искусство.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта в Свердловской области. О количестве участников, задействованных объектах и подготовке уральских спортсменов расскажут министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский, член сборной России по ски-альпинизму Евгений Марков и пресс-секретарь Федерации альпинизма России по ски-альпинизму Светлана Юрченко. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Свердловской области с 9 по 18 февраля. Средний Урал станет первым регионом России, где пройдут соревнования по новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизму.

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