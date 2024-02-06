6 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 февраля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты утвердят состав общественной палаты города, обсудят, как велась работа по защите прав потребителей, и рассмотрят ряд других вопросов.

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную трендам банковской отрасли 2023/2024 Свердловской области. Эксперты о состоянии банковского сектора Свердловской области в 2023/2024: ожидать ли снижения ключевой ставки? Как эксперты оценивает темпы роста кредитования? Каковы перспективы внедрения цифрового рубля? На эти и другие вопросы ответят: Сергей Коровин, заместитель начальника Уральского главного управления Банка России; Евгений Болотин, заместитель председателя Уральского банковского союза. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 состоится пресс-тур на зимнее тушение торфяного пожара, ставшего причиной возгорания в деревне Шайдуриха Невьянского района летом 2023 года. На тушении торфяника будет работать министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Автобус для журналистов отправится от резиденции губернатора Свердловской области (ул. Горького 21/23) в 09:15. В 11:00 – прибытие в д. Ольховка, трансфер на торфяник.

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга заместителя начальника управления по физической культуре и спорту Ивана Алыпова. Брифинг посвящен проведению «Лыжни России – 2024». Спикер расскажет о площадках проведения соревнований, правилах участия в них и поддержке массового лыжного спорта в уральской столице.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная показу лучших фильмов «Кинокомпании 29 февраля». О программе, творческих встречах с режиссерами, работе над текущими фильмами, а также о популяризации современного российского кинематографа расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, режиссеры и продюсеры «Кинокомпании 29 февраля» Алексей Федорченко и Дмитрий Воробьев. Бесплатные кинопоказы в честь 20-летнего юбилея «Кинокомпании 29 февраля» пройдут с 3 по 27 февраля в Екатеринбурге в Доме кино.

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