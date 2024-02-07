7 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

7 февраля, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится рабочая группа по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения (ул. Советская, 45).

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная гастролям Луганского академического симфонического оркестра в Свердловской области. О концертной программе, составе оркестра и культурной значимости гастролей для Урала расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, директор Свердловской филармонии Александр Колотурский, заслуженная артистка России, доцент кафедры специального фортепиано Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Екатерина Мечетина и дирижер Академического оркестра Луганской филармонии Александр Щуров. Выступления пройдут в Ревде и Екатеринбурге 7 и 8 февраля.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту декларационной кампании. О динамике доходов жителей, количестве поступивших и ожидаемых деклараций, изменениях в части получения социальных налоговых вычетов с 2024 года, ответственности налогоплательщиков за несвоевременную подачу налоговой декларации расскажет заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

В 15:00 в лектории креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится круглый стол, посвященный локальным практикам и трендам развития туризма в Екатеринбурге и Свердловской области. В мероприятии принимают участие заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, директор Департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова, начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила Фитина и исполняющая обязанности директора муниципального казенного учреждения «Столица Урала» Татьяна Белик. Разговор пойдет об итогах развитии сферы туризма в Екатеринбурге и Свердловской области в 2023 году и планах на 2024 год, а также о городской событийной повестке на 2024 год.

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