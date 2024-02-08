8 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

8 февраля, четверг

В 10:00 Госавтоинспекция Свердловской области приглашает представителей средств массовой информации принять участие в демонстрационной тренировке мотоинспекторов специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по контраварийному вождению (Екатеринбург, ул. Инновационная, 8). Инспекторы ДПС и профессиональные инструкторы расскажут о порядке проведения занятий, их периодичности, продемонстрируют основные элементы отработки техники управления мотоциклами в экстремальных условиях.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Дню российской науки. О последних достижениях уральских ученых, в том числе о разработке сплавов для авиакосмической отрасли и новых материалах для молекулярной электроники, а также об исследованиях научного ландшафта Екатеринбурга расскажут заведующий лабораторией цветных сплавов Института физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, кандидат технических наук Дмитрий Распосиенко, и.о. заведующего лабораторией перспективных органических материалов Института органического синтеза им. И.Я. Постовского УрО РАН Александр Степарук и ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, профессор УрФУ, доктор исторических наук Константин Бугров.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. О важности передачи сведений о правообладателе в ЕГРН, последствиях для владельцев недвижимости, а также о межведомственной работе и взаимодействии с муниципалитетами расскажут первый заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Елена Николаева, начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Управления Росреестра по Свердловской области Ксения Шакинко, начальник управления муниципальным имуществом администрации Полевского городского округа Светлана Яковлева и заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Нижнего Тагила Ирина Гончаренко.

В 12:00 в отделении сосудистой хирургии ГКБ № 40 (Екатеринбург, Волгоградская, 189, хирургический корпус, служебный вход) проведут открытую для СМИ выписку уникального пациента, которому вырастили вену внутри его организма и с помощью нее зашунтировали артерию, до этого полностью пересеченную. Благодаря этой технологии, до сих пор не применявшейся в травматологии, рука 25-летнего пациента обрела чувствительность и подвижность. Прогноз на возвращение трудоспособности благоприятный.

В 13:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная диагностике, лечению и профилактике онкологических заболеваний в Свердловской области. О статистике заболеваемости в регионе среди взрослых, новых методах диагностики и лечения, совершенствовании и развитии системы оказания медицинской помощи онкологическим пациентам расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области, главный внештатный специалист по амбулаторной онкологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов и руководитель проектной деятельности Свердловской региональной благотворительной общественной организации помощи онкологическим больным «Вместе ради жизни» Юлия Аристова.

В 14:00 в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16, 2 этаж) состоится расширенное заседание Общественного экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елены Артюх по вопросу публичного обсуждения результатов деятельности уполномоченного в 2023 году и оценки условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области.

В 14:00 в главном корпусе УрФУ (ул. Мира, 19) пройдет традиционный прием ректора Виктора Кокшарова ко Дню российской науки.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube