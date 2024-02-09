9 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

9 февраля, пятница

В 10:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию представителя МИД России в Екатеринбурге Александра Харлова. Россия приняла председательство в БРИКС в 2024 году: какие делегации приедут на Урал в течение года? Сколько деловых мероприятий запланировано? Каковы ключевые тенденции внешнеэкономической деятельности Уральского региона? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максима Чаплыгина. Брифинг посвящен нестационарным торговым объектам. Спикер расскажет, как изменятся правила размещения НТО в уральской столице, с чем связаны такие изменения, а также поделится информацией о количестве таких объектов в уральской столице.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области и оказанию психологической помощи семьям участников СВО. Об итогах работы фонда за 8 месяцев, количестве и тематике обращений, психологической реабилитации участников СВО, создании группы взаимопомощи для семей погибших бойцов и работе социальных координаторов расскажут уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, заместитель руководителя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Ятнова, заместитель руководителя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» по социальному сопровождению Виктория Самарина, социальный координатор свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» Елена Сажаева, главный специалист Госюрбюро по Свердловской области Андрей Чугай и доцент кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии Уральского государственного медицинского университета, к.м.н. Ольга Есина.

В 13:00 Свердловская киностудия (пр. Ленина, 50Д) приглашает СМИ на специальный показ короткометражных фильмов, посвященный Дню рождения киностудии. Ожидается участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Впервые, до всероссийской премьеры, гости увидят комедию «Разъезд», а также картину «Бернаки» – созданные на обновленной киностудии.

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