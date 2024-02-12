12 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

12 февраля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная вопросам родительского обучения. Об актуальных вопросах родительского просвещения, готовности уральских родителей повышать свои компетенции, влиянии семья на процесс формирования личности ребенка, анализе эффективности родительских собраний, а также об основных результатах исследования УрФУ расскажут заместитель директора Школы государственного управления и предпринимательства УрФУ, профессор, доктор экономических и кандидат социологических наук Анна Багирова, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая и уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта реконструкции летнего парка «Уралмаш». Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков, председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова и директор парка Маяковского Павел Зубакин презентуют проект летнего парка, расскажут о планах по благоустройству, сроках и стоимости работ.

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