13 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 февраля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:00 в Уральском государственном юридическом университете (ул. Комсомольская, 21) состоится презентация книги председателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству, писателя и историка Павла Крашенинникова «Всадники Апокалипсиса. История государства и права Советской России». На 09:45 запланирован пресс-подход.

В 10:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 в Доме журналистов (Екатеринбург, ул. К. Цеткин, 1) состоится пресс-конференция главы Среднеуральска Алексея Стасенка. Встреча пройдет в формате разговора недавно избранного мэра с представителями общественности и СМИ.

В 12:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится заседание комитета по жилищной политике.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится заседание совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга. В рамках заседания совета будет представлена концепция благоустройства Солнечных аллей в микрорайоне Солнечный (второй этап). Докладчики: архитектор бюро «АртХаус» Наталия Гончарова; руководитель отдела комфортной среды бюро «АртХаус» Евгения Смолокурова. Запланирована трансляция мероприятия на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф).

В 16:00 в резиденции губернатора Свердловской области (ул. М. Горького 21/23) в рамках проекта «Муниципальный Органный концертный зал Свердловской области» состоится презентация ультрасовременного цифрового органа. Он создан по индивидуальному заказу с учетом специфики проекта и впервые будет представлен публике. Музыкальные возможности уникального инструмента продемонстрирует солист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube