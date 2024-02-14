14 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 февраля, среда

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Арбитражного суда Свердловской области в 2023 году. Об основных итогах работы суда, наиболее интересных и громких эпизодах деятельности, статистике, сроках рассмотрения дел расскажет заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 10:00 в актовом зале Свердловской областной клинической больницы № 1 (ул. Волгоградская, 185) состоится областная конференция, посвященная 50-летию консультативно-диагностической поликлиники СОКБ № 1. В мероприятии примут участие представители минздрава Свердловской области, учреждений здравоохранения региона.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 12:10 в Уральском государственном юридическом университете (ул. Комсомольская, 21, 3-я римская аудитория) состоится открытая лекция председателя Избирательной комиссии Свердловской области Елены Клименко «Об особенностях организации и проведения выборов президента России».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию гастрономического туризма в Свердловской области и проведению фестиваля «Переборщи» в Сысерти. О программе и участниках фестиваля, планах туркластера «Большая Сысерть» и строительстве гастропорта, а также о развитии туризма на юге Свердловской области расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских, генеральный директор АНО «Управляющая компания туркластерами Свердловской области» Леонид Гункевич и директор Агентства развития Сысерти Ян Кожан. Гастрофестиваль уральской кухни «Переборщи» начался 10 февраля и продлится до 17 марта.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга начальника департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максима Чаплыгина. Брифинг посвящен началу весенне-летнего сезона ярмарочной торговли. Спикер расскажет о графике ярмарок в Екатеринбурге, местах их проведения в этом году, мерах, предпринимаемых муниципалитетом по расширению ассортимента ярмарок и привлечению на них новых товаропроизводителей.

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