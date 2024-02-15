15 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 февраля, четверг

В 11:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного традиционному зимнему легкоатлетическому марафону имени Виктора Дутова, который пройдет в уральской столице в ближайшие выходные. Заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации города Иван Алыпов и исполнительный директор Ассоциации бега Урала, главный судья соревнований Эрик Хасанов расскажут о времени и месте проведения состязаний, подготовке марафона, а также об условиях участия в нем.

В 11:00 пресс-центр информационного агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге проведет пресс-конференцию, посвященную ходу кампании по набору граждан на военную службу по контракту. Семьи свердловских военнослужащих, заключивших контракт в 2024 году, получат единовременную выплату 100 тысяч рублей: какие еще меры поддержки и социальные гарантии предусмотрены контрактом? Насколько активно свердловчане добровольно вступают в ряды Вооруженных сил России? На эти и другие вопросы ответят: Виктор Валенцов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту в г. Екатеринбурге; Михаил Глухов, начальник пункта отбора на военную службу по контракту (II разряда) в Екатеринбурге.

В 12:00 на площади Советской Армии состоится митинг и возложение цветов к мемориалу «Черный тюльпан», посвященные 35-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Ожидается участие вице-губернатора Олега Чемезова.

В 17:30 состоится заседание Сысертской районной территориальной избирательной комиссии по проведению местного референдума на территории муниципального образования «Сысертский городской округ».

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