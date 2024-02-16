16 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 февраля, пятница

В 10:30 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к выборам президента России в Свердловской области. Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко расскажет о старте проекта «ИнформфУИК», основных этапах кампании, организации дистанционного электронного голосования, а также о системе «Мобильный избиратель».

В 12:00 из храма Спиридона Тримифунтского (Чусовской тракт, 4 км) состоится отправка дополнительной помощи военнослужащим города Екатеринбурга и Свердловской области, приуроченная ко Дню защитника Отечества. В мероприятии примет участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Из Екатеринбурга отправятся две 20-тонных фуры: волонтеры городского центра «Мы рядом» собрали продукты питания длительного хранения, обувь, одежду, лекарства, личные посылки. Также военнослужащим отправят 3 машины «Нива», специально подготовленных для бойцов, 5 мотоциклов «Урал» и другое.

В 12:40 в «Синара-центре» состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная проведению ХX Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». Председатель совета партнеров адвокатского бюро LOYS, д.ю.н., доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Денис Пучков, д.ю.н., профессор, главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники РАН Юрий Батурин, к.ю.н., председатель Общероссийской общественной организации ветеранов органов внутренних дел, председатель Комиссии по безопасности предпринимательской деятельности СОСПП, генерал-полковник Николай Овчинников, д.ю.н., ректор Университета прокуратуры РФ Игорь Мацкевич, к.ю.н., заместитель председателя Следственного комитета РФ, генерал-полковник Александр Федоров, к.э.н., член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин обсудят роль уголовно-правовой политики как одного из основных гарантов безопасности общества, государства и каждого индивидуума, а также внесут предложения по формированию системообразующего подхода уголовно-правовой политики в современной России.

В 14:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов даст технический старт трамвайному движению по линии, построенной в Солнечный микрорайон. По итогам мероприятия запланирован пресс-подход. Сбор представителей СМИ: трамвайное кольцо на пересечении улиц Чемпионов и Лучистой (ост. «Лучистая»).

В 16:30 на территории горнолыжного комплекса «Гора Белая» (посёлок Уралец) состоится торжественное открытие соревнований по новой олимпийской дисциплине – ски-альпинизм. Состязания проводятся в рамках II Всероссийской Спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. В церемонии открытия примет участие заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких. До официального открытия пройдут соревнования: 10:30 – спринт (женщины); 13:00 – спринт (мужчины).

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