19 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

19 февраля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов ежегодного опроса Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Об экономическом состоянии свердловских предприятий, анализе административной нагрузки, оценке кадрового потенциала и перспективах развития уральских промышленных компаний в период санкционного давления расскажет первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

В 11:30 состоится пресс-тур в благотворительный фонд «Менора» (пр. Ленина, 56а), посвящённый реализации проекта «Служба быстрого реагирования для пожилых людей в системе ухода на дому», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта пожилые подопечные фонда получают браслеты с тревожной кнопкой, которые, при поддержке патронажной системы «Меноры», помогают сохранить им здоровье.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению молодежного фестиваля «Зимняя Знаменка». О подготовке к проведению XIX фестиваля «Зимняя Знаменка», количестве участников и планах работы студотрядов на 2024 год расскажут председатель правления молодежной общественной организации «Свердловский областной студенческий отряд» Лейла Расулова, командир штаба студенческих отрядов Уральского федерального университета Андрей Смирнягин и руководитель пресс-службы штаба студенческих отрядов Уральского государственного педагогического университета Ксения Фурсова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам голосования по выбору цвета серии мотоциклов и подготовке к проведению викторины «Опорный край» в Свердловской области. Первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, глава Ирбита Николай Юдин и главный конструктор завода по производству мотоциклов Дмитрий Кукарских объявят итоги общественного голосования по выбору цвета специальной серии мотоциклов, а также расскажут об организации и проведении викторины «Опорный край».

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