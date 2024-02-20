20 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 февраля, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области состоится первое пленарное заседание весенней сессии. Депутаты рассмотрят законопроект о перечне объектов госсобственности, не подлежащей отчуждению, а также заслушают доклад бизнес-омбудсмена Елены Артюх о работе в 2023 году.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты заслушают отчет начальника УМВД города Максима Метелицы за 2023 год, обсудят подготовку к Всемирным играм дружбы.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению транспортной безопасности на Урале. Об оценке ситуации с общественной безопасностью на транспорте на Урале, статистике преступлений и правонарушений, наиболее ярких и интересных эпизодах деятельности транспортной полиции в 2023 году, профилактической работе, а также об изменениях в законодательстве и планах ведомства на 2024 год расскажет начальник Управления на транспорте МВД России по УрФО генерал-майор полиции Александр Востриков.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению диспансеризации населения в Свердловской области. О количестве человек, прошедших диспансеризацию в 2023 году, выявленных заболеваниях, организации профилактических осмотров и новых правилах диспансеризации в 2024 году расскажет заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

В 17:00 в новом выставочном пространстве Екатеринбургского музея изобразительных искусств – на высоте северной антресоли главного здания (ул. Воеводина, 5) состоится презентация выставочного плана на 2024 год. В программе: рассказ о планах музея и выставочных проектах 2024 года; превью первой выставки года «Восхождение над черным. Графика Владимира Зуева»: знакомство с художником и эксклюзивный сеанс печати офорта; презентация нового проекта «В новом свете. Музейные произведения после реставрации».

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