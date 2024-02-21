21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 февраля, среда

В 11:00 в Свердловском областном краеведческом музее им О.Е. Клера (ул. Малышева, 46) пройдет презентация памятной медали «90 лет Свердловской области». Спикеры мероприятия расскажут об этом подарке, который смогут получить все жители Свердловской области старше 18 лет, об исторических традициях и параллелях с современностью, а также о подготовке к проведению викторины «Опорный край». Вниманию журналистов будет представлена специальная экспозиция из почти 3 десятков юбилейных медалей, которые выпускались на территории Свердловской области за последние 120 лет. В презентации участвуют: Андрей Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области; Роман Дорохин, заместитель министра культуры Свердловской области; Александр Емельянов, директор Свердловского областного краеведческого музея им. О. Е. Клера; Константин Бугров, доктор исторических наук, профессор УрФУ, ведущий научный сотрудник лаборатории междисциплинарных гуманитарных исследований ИИиА УрО РАН.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева. Свердловский областной суд отмечает снижение количества уголовных дел: по каким категориям преступлений наблюдается тенденция? Как оценивается работа судов присяжных? Каковы перспективы внедрения искусственного интеллекта в деятельность судов общей юрисдикции? На эти и другие вопросы ответит спикер. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению всероссийских юношеских соревнований «Мемориал А.Ф. Трубачева» в Екатеринбурге. О программе и значимости соревнований, площадке проведения, географии участников, а также о популяризации и развитии бадминтона в России и на Урале расскажут заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев, член совета Национальной федерации бадминтона России и главный судья всероссийской серии гран-при по бадминтону Александр Иванов и председатель правления Федерации бадминтона Свердловской области Ирина Солдатова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Кольцовской таможни за 2023 год. О международном таможенном сотрудничестве, пресеченных попытках контрабанды, ввозе и вывозе коммерческих партий товаров, перемещаемых физическими лицами, правилах перевоза валют и заполнения пассажирской таможенной декларации расскажет начальник Кольцовской таможни имени В. А. Сорокина Сергей Баландин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам выступления команды Сергея Карякина в международной гонке в Абу-Даби и на Чемпионате России по ралли-рейдам. О подготовке к соревнованиям, сложностях, возникших в ходе гонок, общих впечатлениях от организации мероприятий и уровне подготовки спортсменов расскажет пилот «Гоночной команды Сергея Карякина», мастер спорта России международного класса Сергей Карякин.

В 15:30 в креативном кластере «Домна» (ул. Вайнера, 16) состоится презентация проектов городских фотозон, авторы которых стали победителями конкурса ландшафтного дизайна «Уральские сказы конструктивизма». Конкурс был проведен сообществом «ГеоглифУрал». В нем приняли участие 45 специалистов со всей России. Восемь лучших проектов будут реализованы этим летом в разных районах Екатеринбурга.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube