26 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

26 февраля, понедельник

В 12:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям в сфере трудовой миграции. Эксперты о решении кадрового вопроса: какова ситуация с потоком трудовых мигрантов на Урал? Можно ли закрыть спрос на вакансии привлечением приезжих иностранных специалистов и релокацией персонала? На эти и другие вопросы ответят: Александр Блинов, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области; Дмитрий Антонов, директор Департамента по труду и занятости населения Свердловской области; Александр Иванов, заместитель представителя МИД России в г. Екатеринбурге; Екатерина Сподина, руководитель направления «Аналитика рынка труда» компании «Апрайт», член Ассоциации рекрутинговых агентств Урала; Сергей Свинин, заместитель генерального директора машиностроительного завода имени М. И. Калинина по персоналу. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению безопасности на избирательных участках во время выборов президента РФ в Свердловской области. О задачах по обеспечению безопасности и правопорядка на избирательных участках Свердловской области, применении новых цифровых технологий, а также о межведомственном взаимодействии расскажут председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Дмитрий Панфилов, врио заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Митряшов, заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Свердловской области Константин Казаков и заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев.

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