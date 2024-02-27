27 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

27 февраля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, малый зал заседаний комиссий, к. 423) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10:30 в КРК «Уралец» ХК «Автомобилист» проведет открытую тренировку.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная промежуточном итогам сезона 2023/2024 и планам баскетбольного клуба «Уралмаш». О промежуточных итогах Единой лиги ВТБ, особенностях работы нового главного тренера команды, ожиданиях от предстоящих матчей «Финала четырех» Кубка России, а также о планах развития клуба расскажут директор по развитию БК «Уралмаш» Алексей Брег-Брегман, главный тренер команды БК «Уралмаш» Ростислав Вергун и защитник БК «Уралмаш», серебряный призер Олимпийских игр Кирилл Писклов.

В 16:00 начнется пресс-тур на площадку некоммерческой организации «Шанс» (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 4), занимающейся социальной адаптацией молодых людей с ограниченными возможностями здоровья c привлечением средств из Фонда президентских грантов. В программе – знакомство с работой тренировочной квартиры, посещение профориентационного занятия в швейной мастерской.

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