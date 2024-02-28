28 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 февраля, среда

В 09:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью. В повестке вопрос о развитии сети культурно-досуговых учреждений города.

В 10:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга первого заместителя главы города Игоря Сутягина, посвященного ремонту и реконструкции социальных объектов в уральской столице. Спикер поделится планами муниципалитета по ремонту школ и детских садов, подготовке загородных оздоровительных лагерей к новому летнему сезону и ответит на вопросы журналистов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная особенностям вручения квартир и автомобилей участникам викторины «Опорный край» в Свердловской области. Об основных характеристиках квартир, обладателями которых станут участники викторины «Опорный край», тенденциях на рынке недвижимости Екатеринбурга в 2024 году, а также об особенностях регистрации и налогообложения ценных подарков расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских, президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников и заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова. Викторина «Опорный край», посвященная 90-летию Свердловской области, пройдет с 15 по 18 марта во всех населенных пунктах региона.

В 15:00 состоится брифинг министра финансов Свердловской области Александра Старкова. Тема брифинга – предварительные итоги исполнения бюджета Свердловской области в 2023 году и основные планы в сфере работы с государственными финансами в текущем году. Брифинг пройдет в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на странице Свердловской области «ВКонтакте».

В 15:45 состоится пресс-подход с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и посла Казахстана в РФ Даурена Абаева. Сбор журналистов в 15:00 в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35), вход со стороны Почтового переулка.

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