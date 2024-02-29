29 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события

29 февраля, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) расскажут о ходе строительства новой насосной станции (пр. Космонавтов, 7). Комментарии дадут: Евгений Стихин, старший мастер РТС 5 ЕТК; Константин Чикарев , руководитель группы ЦТП и насосных ЕТК; прораб подрядчика.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная методам борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков в Свердловской области. О количестве преступлений в регионе, связанных с незаконным оборотом наркотиков, данных по выявлению наркозависимых, влиянии современных видов наркотических веществ на организм человека, способах лечения, а также о работе по борьбе с пропагандой и рекламой наркотиков в интернете расскажут заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Андрей Мильчаков, главный внештатный специалист психиатр-нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный и главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения Свердловской области, начальник Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Олег Забродин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы ДОСААФ Свердловской области в 2023 году и планам на следующий год. Об итогах работы регионального отделения ДОСААФ в 2023 году по подготовке специалистов по военно-учетным специальностям, военно-патриотической работе и помощи военнослужащим в зоне СВО в рамках межведомственного взаимодействия, а также о программе мероприятий и развитии общества в 2024 году расскажут председатель регионального отделения ДОСААФ России Свердловской области Юрий Яночкин, помощник командующего войсками Центрального военного округа по работе с ветеранами генерал-майор Алексей Попов и депутат заксо, председатель правления свердловского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко.

В 14:00 члены Общественной палаты Свердловской области соберутся для просмотра и обсуждения ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В 15:00 состоится брифинг для СМИ (ул. Малышева, д. 101, к. 300).

В 17:00 в музее истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) состоится пресс-показ выставки «Как живые. Группа Дятлова», приуроченной к 65-летию со дня трагических событий на горе Холатчахль. В числе экспонатов: дневники, открытки, письма участников похода, записки и телеграммы, сопровождавшие подготовку, организацию и проведение похода. Отдельный блок – туристское снаряжение той поры. Находки, обнаруженные на месте разыгравшейся трагедии. Многое будет выставлено впервые. Для посетителей выставка будет открыта с 1 марта по 10 апреля, со среды по воскресенье.

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