1 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

1 марта, пятница

В 10:00 в Екатеринбурге в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) начнет работу инвестиционный форум «Большой открытый диалог». Представители федеральных и региональных органов государственной власти, общественных объединений и ведущих компаний обсудят вопросы взаимодействия власти и бизнеса. Тема форума – «Рельсы» для бизнеса: какой должна быть инфраструктура». В 13:30 по итогам пленарной дискуссии состоится пресс-подход с участием заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, президента Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Беседина, президента Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Павла Титова, вице-президента Российского союза промышленников и предпринимателей Марии Глуховой, первого вице-президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуарда Омарова.

В 12:00 в помещении УИК № 1247 (пр. Ленина, 1, Дворец молодежи) состоится финальный монтаж камер видеонаблюдения компании «Ростелеком». Спикеры мероприятия: председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко; директор департамента по работе с государственными заказчиками «Ростелекома» на Урале Алексей Суслов; депутат Законодательного собрания Свердловской области, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин – он примет участие в установке видеооборудования.

В 18:00 в библиотеке им. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15, здание пристроя, 4 этаж, отдел литературы на иностранных языках) Уральский Битлз-клуб проведет музыкальный вечер, посвященный дню рождения Джорджа Харрисона.

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