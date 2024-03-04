4 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

4 марта, понедельник

В 10:00 начнется пресс-тур на производственные площадки Среднеуральска. В 10:00 состоится запуск массового производства цирков шапито (ул. Металлистов, 1). Компания «КвадроШоу», которая производит гигантские фигуры и надувные декорации для праздников, на новой площадке будет выпускать цирковые шатры, командные аттракционы, батуты, пейнтбольные декорации, мобильные ангары, а также укрытия для ремонта и обслуживания спецтехники. В 11:30 – посещение площадки НПО «Легион» (ул. Ленина 1/1). Компания занимается производством мостовых и дорожных ограждений, опор освещения, декоративного освещения и осветительных комплексов. В пресс-туре примут участие заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, глава городского округа Среднеуральск Алексей Стасёнок, директор «Квадрогрупп» Андрей Мазур.

В 11:00 в Доме журналистов (ул. К. Цеткин, 1) состоится выдача первых направлений наблюдателям Общественной палаты Свердловской области для работы в дни голосования на выборах президента России. Направления вручит председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин, в мероприятии примет участие председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко. Здесь же организаторы выборов и наблюдатели осмотрят оборудование модельного участка, обсудят особенности многодневного голосования. Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту второго потока просветительского проекта «Школа кураторов» в Екатеринбурге. О программе и продолжительности обучения, количестве участников, а также о популяризации музейного и галерейного дела в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, арт-директор галереи «Синара Арт» Юлия Борзенкова, директор Центра поддержки и развития современного искусства «ЗА АРТ» Анна Пьянкова, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, профессор кафедры социокультурного развития территории Екатеринбургской академии современного искусства, кандидат социологических наук Лариса Петрова и культурный обозреватель Екатеринбурга Анна Филосян.

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