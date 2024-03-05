5 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

5 марта, вторник

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция главы Екатеринбурга Алексея Орлова, посвященная планам по реформированию общественного транспорта. Глава Екатеринбурга расскажет о планах по реформированию системы общественного транспорта, в том числе о новом механизме работы с перевозчиками, обновлении инфраструктуры и приобретении нового подвижного состава, мерах, принимаемых для решения проблем кадрового дефицита на транспортных предприятиях.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное заседание. Депутаты обсудят вопросы, касающиеся освобождения нового капмуса УрФУ от земельного налога. По окончании состоится заседание рабочей группы по вопросу контроля установки технических средств организации дорожного движения на территории города.

В 12:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию делового туризма в Свердловской области. О потенциале Свердловской области как одного из центров делового туризма, развитии событийной экосистемы, количестве туристов, посетивших бизнес-мероприятия региона в 2023 году, а также о планах по конгрессно-выставочной деятельности на 2024 год расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин и генеральный директор АО «Уральский выставочный центр» (оператор МВЦ «Екатеринбург-Экспо») Анна Байчибаева.

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