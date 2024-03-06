6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

6 марта, среда

В 11:00 в Уральском федеральном университете (ул. Мира, 19, зал наблюдательного совета) ректор Виктор Кокшаров представит концепцию разработки программы случайного выбора уникальных номеров участников викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ», которые получат ценные подарки.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная роли женщин в современном обществе. О первых итогах работы женских клубов при центрах занятости населения в регионе, помощи женщинам, оказавшимся в местах лишения свободы, возможностях для совмещения материнства и карьеры, а также о социальной поддержке женщин расскажут управляющий отделением Социального фонда России по Свердловской области Елена Альшиц, заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, председатель Свердловского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Ирина Мун, председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая и многодетная мать, обладатель знака отличия Свердловской области «Материнская доблесть» III степени, победитель конкурса «Семья России – 2023» Наталья Волянская.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная планам и задачам Уральского межрегионального управления Россельхознадзора. О реорганизации региональных управлений Россельхознадзора, планах и задачах Уральского управления, решении кадрового вопроса при формировании новой структуры, а также об итогах надзорной деятельности в Свердловской области в 2023 году расскажут и. о. руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Анатолий Литовченко, заместители руководителя Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Евгения Косарева и Татьяна Патрушева.

В 14:00 в конференц-зал ТЦ «Европа» (пр. Ленина, 25) состоится заседание Cовета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга. В рамках заседания совета будет представлена концепция благоустройства набережной реки Исети, от ул. Челюскинцев до ул. Папанина. Докладчик – Роман Зимин, руководитель отдела генплана и ландшафтной архитектуры компании «Брусника». Запланирована трансляция заседания на jфициальном портале Екатеринбурга (со станицы анонса мероприятия в разделе «Новости»).

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