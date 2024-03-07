7 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

7 марта, четверг

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту VI сезона Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». О порядке приема заявок, номинациях и нововведениях этого года, специальных призах, а также о культурной значимости премии расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель директора по социокультурной деятельности Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Елена Гармс, автор идеи и секретарь премии, сотрудник Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Иванов, председатель жюри VI сезона, главный редактор журнала «Урал» Олег Богаев, член жюри V сезона, главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, член жюри VI сезона, шеф-редактора портала «Год литературы» Михаил Визель и победитель I сезона, редактор журналов «Знамя» и «Знание – сила» Ольга Балла.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube