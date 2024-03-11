11 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

11 марта, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Масленицы в Свердловской области. О площадках проведения Масленицы в Екатеринбурге и Свердловской области, гастрономической, культурной и образовательной программах масленичных гуляний расскажут начальник управления культуры администрации города Екатеринбурга Илья Марков, директор парка Маяковского Павел Зубакин, директор тематического центра «Парк Сказов» Алиса Ларионова, генеральный директор Невьянского государственного историко-архитектурного музея Марина Морева, директор парка «Арамильская слобода» Анастасия Климина и заместитель директора Центра развития спорта и туризма Сысертского городского округа Татьяна Вшивцева.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов работы Управления архивами Свердловской области. Об основных итогах ушедшего года, запланированных мероприятиях и выставках к 90-летию региона, работе по оцифровке документов, а также о взаимодействии государственных и муниципальных архивов расскажет начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению фестиваля-конкурса «Золотая маска» и работе жюри в Уральском федеральном округе. О региональной программе и участниках «Золотой маски» этого года, реформах в организации и проведении фестиваля, новых правилах выдвижения спектаклей и сроках заявочной кампании расскажут министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, ректор Российского института театрального искусства – ГИТИСа, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Заславский и солист Мариинского театра, заслуженный артист России, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» Евгений Акимов.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube