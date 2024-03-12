12 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

12 марта, вторник

В 10:00 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание депутатской группы «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге». В повестке вопрос «О создании сети муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций на новых территориях комплексного развития». Участники заседания посетят школу на ул. Рощинской на Уктусе и школу № 1 в Академическом. Затем заседание продолжится в администрации Академического района.

В 10:00 и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов оценит темпы строительства жилого комплекса на площадке комплексного развития территории в границах улиц Шефская – Энтузиастов – Баумана в Екатеринбурге (въезд со стороны ул. Баумана). О ходе строительства расскажут вице-президент ГК «Страна Девелопмент» Андрей Басов и управляющий проектами ГК «Страна Девелопмент» Антон Куликов.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу состояния репродуктивного здоровья уральцев. О программах по сохранению здоровья женщин и мужчин, показателях рождаемости и доступности процедуры ЭКО в Свердловской области, введенных исследованиях репродуктивного здоровья в рамках диспансеризации населения, а также о популяризации ответственного родительства расскажут главный акушер-гинеколог Свердловской области Антонина Кузнецова, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка», заслуженный врач РФ Елена Николаева и генеральный директор Центра семейной медицины Диляра Медведская.

В 16:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16) под председательством главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоится очередное заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совет неравнодушных). Участники встречи заслушают следующие доклады: «Нестационарные торговые объекты: состояние, проблемы, планы»; «Об основных проблемах экскурсионного автобусного туризма в Екатеринбурге».

В 19:00 в «Синара-центре» (Верх-Исетский бульвар, 15/4) состоится открытие региональной программы Всемирного фестиваля молодежи. В Екатеринбург прибудут делегаты из порядка 30 стран, среди которых Аргентина, Италия, Германия, Бразилия, Сербия, Иордания, Непал, Венесуэла, Намибия, Конго, Эквадор. Встреча иностранных участников фестиваля состоится в 14:30 в аэропорту Кольцово (зона прилета, терминал А).

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