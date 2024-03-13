13 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

13 марта, среда

В 09:30 в Екатеринбурге стартует первый день региональной части Всемирного фестиваля молодежи. Программа ознакомительного с регионом дня получила название «Свердловская область – 90 лет уральских традиций». Иностранные гости смогут прокатиться на ретропоезде «Уральский экспресс», отведать в пути следования в вагоне-ресторане и в вагоне-буфете традиционные блюда уральской кухни. В Верхней Пышме участники фестиваля посетят музей техники. В конце перового дня региональной программы гости побывают на площадке российского общества «Знание» в Уральском государственном педагогическом университете. Расписание мероприятий: 09:30 – остановка ретропоезда на станции Шувакиш и отправление в Верхнюю Пышму (станция Шувакиш); 11:00 – посещение музея техники в Верхней Пышме (ул. Александра Козицына, 2); 16:00 – программа в студии Свердловского регионального отделения Российского общества «Знание» (УрГПУ, пр. Космонавтов, 26).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная влиянию электронных сигарет на организм человека и профилактике зависимости. О влиянии курения электронных сигарет и кальянов на физическое и психологическое здоровье взрослых и подростков, опасности периодического и пассивного курения, профилактике зависимости, а также об ответственности за продажу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним расскажут главный внештатный специалист психиатр-нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы, к.м.н. Антон Поддубный, главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения Свердловской области, член Общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Олег Забродин, врач по гигиене детей и подростков Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа, к.м.н. Анастасия Бабикова и старший инспектор отдела ПДН УМВД по Екатеринбургу майор полиции Анастасия Дмитриева.

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