14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

14 марта, четверг

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Великому посту. О духовном смысле Великого поста, богослужениях в уральских храмах, гуманитарной помощи участникам СВО, социальном проекте «Мама на час» для детей-сирот, а также о том, как можно присоединиться к делам милосердия, расскажут клирик Екатеринбургской епархии иерей Алексий Чемерис, исполнительный директор Православной службы милосердия Анастасия Камшилова, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Наталья Заякина и руководитель направления «Помощь детям» Православной службы милосердия Елена Борщик.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная участию иностранных делегаций в региональной программе Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ). Об участии иностранных делегаций в региональной программе фестиваля, запланированных культурных и познавательных мероприятиях, а также о перспективах международного сотрудничества расскажут заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, начальник управления по социальной и воспитательной работе УрФУ Антон Белов и участники региональной программы ВФМ в Свердловской области Абдраман Ахмат Алланга (Чад), Рикардо Сикейрос (Мексика), Шахморади Шахла (Иран), Балехо Кардосо Лукас (Бразилия).

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится подписание соглашения о сотрудничестве между аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области и отделением Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС) в Екатеринбурге. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин подпишут соглашение о сотрудничестве, расскажут о преимуществах и работе МКАС, ответят на вопросы журналистов. В мероприятии также примет участие ответственный секретарь отделения МКАС при ТПП РФ в Екатеринбурге, вице-президент Уральской ТПП Светлана Окулова.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профориентационным возможностям Свердловской области и старту областных родительских собраний. О проблемах выбора профессии у студентов и школьников, наиболее востребованных специальностях на рынке труда, роли родителей в профориентации детей и важности общеобластных родительских собраний расскажут министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Татьяна Кансафарова и председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая.

В 15:00 состоится открытие Шахматного клуба Сергея Карякина на площадке Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» в Свердловской области (ул. Куйбышева, 44Д). Ожидается, что в церемонии открытия примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и российский шахматист, международный гроссмейстер Сергей Карякин. В ходе мероприятия Сергей Карякин проведет сеанс одновременной игры с пятью игроками.

В 18:00 в Академическом районе (напротив Дворца дзюдо) будет заложена молодежная капсула времени на 25 лет. Ожидается, что в мероприятии примут участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, волонтерский центр компании «Сима-ленд», молодежь Екатеринбурга и Свердловской области, а также представители более 30 стран мира.

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