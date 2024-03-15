15 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

15 марта, пятница

В 11:00 в свердловском облизбиркоме (ул. Пушкина, 19) председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко проведет для представителей СМИ пресс-завтрак.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную ситуации с выявлением болезней у животных в Свердловской области. Случаи бешенства у животных участились в Свердловской области: каковы причины роста заболеваемости опасной инфекцией? Какие животные чаще всего являются переносчиками вируса? Как защитить от бешенства себя и домашних животных? На эти и другие вопросы ответит директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная развитию делового туризма в Свердловской области. О потенциале Свердловской области как одного из центров делового туризма, развитии событийной экосистемы, количестве туристов, посетивших бизнес-мероприятия региона в 2023 году, а также о планах по конгрессно-выставочной деятельности на 2024 год расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, генеральный директор АО «Уральский выставочный центр» (оператор МВЦ «Екатеринбург-Экспо») Анна Байчибаева и заместитель генерального директора – руководитель конгресс-бюро АНО «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области» Евгений Тарасевич.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту викторины «Опорный край» в Свердловской области. О количестве участников в первые часы старта викторины «Опорный край», работе волонтеров и пунктов проведения, а также о том, какие факты из истории области вошли в бланк вопросов, расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, профессор УрФУ, доктор исторических наук Константин Бугров.

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