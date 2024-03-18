18 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

18 марта, понедельник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию, посвященную тенденциям в развитии предпринимательства в Екатеринбурге. Эксперты о развитии малого и среднего предпринимательства в Екатеринбурге: сколько предприятий создано в 2023-2024 гг.? Какую поддержку получает бизнес? Как способствуют конкурс «Предприниматель года» развитию деловой активности? На эти и другие вопросы ответят: Евгений Копелян, директор департамента промышленной и инвестиционной политики администрации Екатеринбурга; Дмитрий Постников, директор Екатеринбургского центра развития предпринимательства. Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

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