19 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

19 марта, вторник

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам викторины «Опорный край» в Свердловской области. О количестве участников викторины «Опорный край» в Свердловской области, результатах конкурса «Викторина – всей семьей!", работе горячей линии, а также об особенностях организации церемонии вручения ценных подарков расскажут президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин, первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов и ректор Уральского государственного экономического университета, председатель попечительского совета Свердловского областного благотворительного фонда Яков Силин.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Об уровне заболеваемости туберкулезом в регионе среди детей и взрослых, рисках распространения заболевания среди осужденных, мерах профилактики, современных способах диагностики и лечения расскажут заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, главный внештатный детский фтизиатр Министерства здравоохранения РФ по УрФО, главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Свердловской области, к.м.н. Наталья Камаева и главный врач-фтизиатр МСЧ-66 ФСИН России, к.м.н. Светлана Зубова.

В 14:00 в «Точке кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж) министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков примет участие во встрече с представителями институтов развития и уральскими предпринимателями. Эксперты расскажут о действующих мерах поддержки и ответят на вопросы участников. С докладами выступят представители Мининвеста региона, Агентства по привлечению инвестиций, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства, Корпорации развития Среднего Урала, «Атом-ТОР» и банков.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

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