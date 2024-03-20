20 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

20 марта, среда

В 10:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав потребителей в Свердловской области. О количестве и тематике жалоб на некачественные товары и услуги в регионе, работе горячей линии Роспотребнадзора, а также о новых схемах обмана и навязывании дополнительных услуг расскажут начальник отдела защиты прав потребителей на рынке услуг и непродовольственных товаров Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Татьяна Шулешова и директор Екатеринбургского муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 11:30 от здания администрации Екатеринбурга (со двора) на выездное заседание отправится постоянная комиссия по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике. В повестке – вопрос «Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Екатеринбурга в 2023/2024 учебном году».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 16:30 в «Точке кипения» (ул. Бориса Ельцина, 3) состоится стратегическая сессия, посвященная внедрению социального стандарта в Свердловской области. Участие в мероприятии примут представители органов государственной власти, НКО, социального бизнеса.

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