21 марта в Свердловской области ожидаются следующие события

21 марта, четверг

В 09:45 в центре культуры «Урал» (ул. Студенческая, 3) состоится брифинг, посвященный открытию Всероссийской лаборатории культурных проектов Culturalica, которая будет работать в Екатеринбурге 21 и 22 марта. В брифинге примут участие: первый заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова; начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков; директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде (Москва); директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Евгений Куценко (Москва). В 10:00 состоится официальное открытие мероприятия.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в городском Дворце творчества детей и юношества «Одаренность и технологии» (ул.К.Либкнехта, 44) состоится мероприятие, посвященное запуску общегородского проекта «Лаборатория защиты воды. Формирование экологической культуры обучающихся в сфере потребления водных ресурсов для устойчивого развития города». Координаторами проекта выступают департамент образования администрации Екатеринбурга и городской комитет экологии. Организаторы проекта: МБУ ДО «Городской детский экологический центр» совместно с группой компаний «Экон УрФО». В запуске проекта примут участие: Игорь Русинов – председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга; Елена Власова – директор МБУ ДО «Городской детский экологический центр»; Людмила Савичева – председатель комитета по аккредитации клубов Национальной ассоциации клубов ЮНЕСКО; Игорь Миронов – основатель группы компаний «Экон УрФО». После окончания официальной части в рамках празднования Всемирного дня водных ресурсов детям старшего дошкольного возраста покажут спектакль «Путешествие Капельки», пройдут викторины, флеш-моб и шоу мыльных пузырей.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 100-летию кинематографа на Урале. О программе празднования юбилея, развитии кинопроката в регионе, а также о значимых событиях в истории уральского кино расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, генеральный директор Инновационного культурного центра Свердловской области Николай Михайлов, режиссер, заслуженный художник РФ, художественный руководитель студии анимации ИКЦ Сергей Айнутдинов и ответственный секретарь Свердловской областной организации «Союз кинематографистов РФ» Павел Поляков.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню людей с синдромом Дауна. О диагностике синдрома в период беременности, мерах поддержки и реабилитации, социализации «солнечных» детей, а также о врачебной этике и психологической помощи родителям детей с особенностями развития расскажут главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева, председатель Свердловской общественной областной организации поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети» Дарина Капустина, директор АНО «Лаборатория социальных инноваций», координатор Лиги поддержки молодежи с ментальными особенностями Татьяна Хижнякова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению музыкального фестиваля Bach-fest в Екатеринбурге. Об особенностях фестиваля этого года, его региональной программе, артистах и коллективах, а также о необычных концертных форматах расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко, арт-директор Bach-fest, солист Свердловской филармонии Тарас Багинец, главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина и российская органистка, член Международной ассоциации органистов Organ in Progress в Карраре (Италия) Наталья Ужви.

В 15:00 в Екатеринбурге состоится открытие нового арт-объекта – скульптуры, посвященной театральному зрителю, на ступенях Свердловского театра драмы. Планируется участие министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной. Автор проекта – заслуженный деятель искусства России, лауреат национальной премии «Золотая маска» Владимир Кравцев.

В 16:00 в большом зале Дома кино (ул. Луначарского, 137) состоится торжественное открытие цикла мероприятий, посвященных 100-летию кинематографа на Урале. Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова. В программе – официальный премьерный показ картины «Пуговица» студии анимации Инновационного культурного центра, редкие хроникальные кадры, снятые Вениамином Метенковым, которые будут показаны с кинопленки, а также презентация проекта «Урал. Снимаем и показываем».

В 18:00 в малом зале Свердловского театра драмы состоится показ спектакль «Время Z» (16+) в постановке Оренбургского государственного областного драматического театра им. М. Горького. Спектакль посвящен событиям в Донецкой республике. Сценарий написан очевидцем событий.

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